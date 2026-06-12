ФИА вернула Гасли подиум на Гран-при Монако

Альпин объявил, что ФИА вернула подиум в Монако Пьеру Гасли.

Напомним, что француз финишировал третьим, но из-за штрафов за превышение скорости на пит-лейн потерял позицию.

Команда сразу же оспорила штрафы, и в результате расследования ФИА признала, что датчики на пит-лейн действительно работали неисправно.

Таким образом Пьер Гасли станет третьим по итогам Гран-при Монако, а Изак Аджар упадет на четвертую позицию.

Отдельно стоит отметить, что остальные штрафы за превышение скорости на пит-лейн в Монако не будут отменены, так как только Альпин решила их обжаловать.

Напомним, что в этот уикэнд состоится Гран-при Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!