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ФИА вернула Гасли подиум на Гран-при Монако

Аргументы Альпин были учтены.
Сегодня, 13:28       Автор: Андрей Безуглый
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Альпин объявил, что ФИА вернула подиум в Монако Пьеру Гасли.

Напомним, что француз финишировал третьим, но из-за штрафов за превышение скорости на пит-лейн потерял позицию.

Команда сразу же оспорила штрафы, и в результате расследования ФИА признала, что датчики на пит-лейн действительно работали неисправно.

Таким образом Пьер Гасли станет третьим по итогам Гран-при Монако, а Изак Аджар упадет на четвертую позицию.

Отдельно стоит отметить, что остальные штрафы за превышение скорости на пит-лейн в Монако не будут отменены, так как только Альпин решила их обжаловать.

Напомним, что в этот уикэнд состоится Гран-при Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пьер Гасли

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