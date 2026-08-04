Польша отказалась пускать к себе террористов.

Сборные росии по волейболу не примут участия в Кубке мира-2027.

Напомним, что накануне FIVB официально допустила террористов к турнирам. рф выступит уже в Лиге наций-2027.

Однако на Кубке мира у них не выйдет сыграть. Так как принимать его будет Польша, она отказалась принимать у себя росиян.

FIVB попросту не мог переступить через национальные законы, а потому срочно искал приемлемый выход.

В итоге вскоре было объявлено, что росия "добровольно" отказалась от участия в Кубке мира-2027.

Ранее также Хорватия отказалась пускать росиян на Евро по спортивной гимнастике.

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