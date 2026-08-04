Арсенал готов отдать 150 млн евро за звезду Реала

Арсенал готов сделать крупное предложение по трансферу Винисиуса Жуниора.

По информации El Desmarque, лондонский клуб может увеличить сумму сделки до 150 млн евро, если бразилец согласится на переход.

Также сообщается, что "канониры" готовы предложить вингеру зарплату около 30 млн евро в год.

Ведь именно такой уровень дохода, как утверждается источник, хочет получать игрок, ориентируясь на условия его текущего партнёра по Реалу - Килиана Мбаппе.

К слову, другие клубы АПЛ хотят видеть Мудрика в своих составах.

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