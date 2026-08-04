Дюрент сравнил Сиксерс и Уорриорз

Признал, что новая Филадельфия Леброна лучше его Голден Стейт 2017 года.

Форвард Хьюстона Кевин Дюрант считает, что нынешняя Филадельфия превосходит чемпионский Голден Стейт.

По мнению Дюранта, у Сиксерс сразу несколько игроков обладают статусом MVP или регулярно входят в число лучших баскетболистов лиги.

Мы даже не близко, лол. Джоэл – MVP. Джейлен Браун – недавний MVP финальной серии, Тайриз Макси – участник Матча всех звёзд последние 3 года. Ну, про Леброна я и говорить не буду.

KD says that the Sixers have a bigger superteam than the 2017 Warriors 😳:



“It ain’t close, lmao. Joel, MVP. Jaylen Brown, recent Finals MVP, Tyrese Maxey, All-Star the last 3 years. We ALL know what Bron does.



Klay Thompson never a MVP candidate in anything, 22 PPG. Draymond,… pic.twitter.com/4i7qqaDiOY — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) August 3, 2026

Именно поэтому он считает новый состав более сильным на бумаге, чем легендарную команду Уорриорз, за которую сам выступал в период двух чемпионских сезонов.

Ранее стало известно, что Голден Стейт готов воссоединить легендарный дуэт.

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