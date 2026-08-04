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Баскетбол

Дюрент сравнил Сиксерс и Уорриорз

Признал, что новая Филадельфия Леброна лучше его Голден Стейт 2017 года.
Сегодня, 10:29       Автор: Валентина Чорноштан
Кевин Дюрент / Getty Images
Кевин Дюрент / Getty Images

Форвард Хьюстона Кевин Дюрант считает, что нынешняя Филадельфия превосходит чемпионский Голден Стейт.

По мнению Дюранта, у Сиксерс сразу несколько игроков обладают статусом MVP или регулярно входят в число лучших баскетболистов лиги.

Мы даже не близко, лол. Джоэл – MVP. Джейлен Браун – недавний MVP финальной серии, Тайриз Макси – участник Матча всех звёзд последние 3 года. Ну, про Леброна я и говорить не буду.

Именно поэтому он считает новый состав более сильным на бумаге, чем легендарную команду Уорриорз, за которую сам выступал в период двух чемпионских сезонов.

Ранее стало известно, что Голден Стейт готов воссоединить легендарный дуэт.

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