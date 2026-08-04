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Футбол

СМИ раскрыл планы Ювентуса на Трубина

Признаёт потенциал украинца, но не готов платить 40 млн евро.
Сегодня, 09:53       Автор: Валентина Чорноштан
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

Итальянский  журналист Альфредо Педулла сообщил, что Ювентус продолжает поиски нового вратаря и пока не определился с главным кандидатом.

По его словам, туринцы рассматривают несколько вариантов, среди которых голкипер Пармы Зион Судзуки и вратарь Бенфики Анатолий Трубин.

При этом Педулла отметил, что именно трансфер украинца Ювентус рассматривает как наиболее перспективный. Внутри команды считают, что украинец обладает большим потенциалом, однако его трансфер обойдётся минимум в 40 млн евро.

Добавим, что окончательное решение по усилению вратарской позиции итальянский коллектив примет позже.

Тем временем Челси объявил о подписании опытного английского хавбека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Анатолий Трубин

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