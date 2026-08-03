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Футбол

Челси объявил о подписании опытного английского хавбека

36-летний Джордан Хендерсон пополнил состав "синих".
Сегодня, 19:40       Автор: Игорь Мищук
Джордан Хендерсон / Chelsea FC
Джордан Хендерсон / Chelsea FC

Бывший полузащитник Ливерпуля и Брентфорда Джордан Хендерсон стал игроком Челси.

Английский хавбек пополнил состав "синих" в статусе свободного агента, ранее договорившись о досрочном расторжении контракта с "пчелами".

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Как сообщает официальный сайт Челси, 36-летний футболист подписал контракт на два сезона - до июня 2028 года.

Хендерсон известен своими выступлениями за Ливерпуль, который он представлял с 2011 по 2023 год. За это время он сыграл в составе мерсисайдцев 492 матча, отличившись 33 голами и 58 ассистами, и завоевал восемь трофеев, включая титул чемпиона и победу в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне полузащитник провел за Брентфорд 34 поединка во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.

На чемпионате мира-2026 в составе сборной Англии Хендерсон один раз вышел на замену в матче группового этапа с Панамой (2:0), после чего получил травму запястья, празднуя победу над Мексикой (3:2) в 1/8 финала.

Ранее Челси оформил переход аргентинского полузащитника из Страсбура.

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