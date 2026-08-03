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Футбол

Инфантино намерен просить поддержки у Трампа

Сегодня президенты должны поговорить.
Сегодня, 14:40       Автор: Андрей Безуглый
Джанни Инфантино и Дональд Трамп / Getty Images
Джанни Инфантино и Дональд Трамп / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен заручиться поддержкой Дональда Трампа, утверждает Саймон Стоун. 

Журналист, ссылаясь на свои источники, сообщил, что сегодня президент ФИФА намерен позвонить президенту США.

В ходе беседы Инфантино намерен заручиться поддержкой Трампа на предстоящих президентских выборах.

Напомним, что УЕФА отказался от поддержки Инфантино, Уэльс уже сделал это официально, а остальные ассоциации должны вскоре присоединится.

Также КОНКАКАФ и АФК выступили против действующего президента.

Ранее также сообщалось, что сборную Нидерландов может снова возглавить ван Гал.

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