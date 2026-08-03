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Футбол

Милан ищет атакующего хавбека

Браим Диас может вернуться к "россонери".
Сегодня, 10:07       Автор: Андрей Безуглый
Браим Диас / Getty Images
Браим Диас / Getty Images

Милан возобновил поиски атакующего полузащитника, пишет Corriere della Sera.

Ранее "россонери" рассчитывали подписать Константиноса Карецаса, однако грек предпочел Боруссию.

Милан же теперь сосредоточился на дополнительных целях. Издание утверждает, что в центре внимания клуба Матиас Соуле и Браим Диас.

Выкупить Соуле у Ромы будет непросто, так как римский клуб является прямым конкурентом Милана. А вот с Диасом может быть проще, так как футболист уже играл за Милан.

Однако одного только желания марокканца может не хватит. На текущий момент планы Моуринью на Диаса неизвестны.

Ранее также сообщалось, что Ювентус подписал таланта из Боснии.

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