Пилот Формулы-1 квалифицировался на ЧМ в другом виде спорта

Пилот Кадиллак Валттери Боттас может принять участие в ЧМ по гравийному велоспорту.

Напомним, что сейчас в чемпионате летний перерыв. Финский пилот решил использовать свободное время не для отдыха.

Боттас вместе со своей девушкой Тиффани Кромвелл, которая является профессиональной велогонщицей, принял участие в заезде в Чехии.

В итоге фину удалось финишировать пятым в категории "мужчины 35-39 лет" и тем самым квалифицироваться на ЧМ по гравийному велоспорту.

Ранее также сообщалось, что Фернандо Алонсо может сменить команду.

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