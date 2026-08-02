Альпин готовит место для ветерана Формулы-1

Фернандо Алонсо может покинуть Астон Мартин и вернуться в Альпин в 2027 году. Об этом сообщает Auto Sport Web.

Отмечается, что стороны активизировали переговоры, а благодаря новому титульному спонсору Gucci французская команда готова предложить испанцу выгодный контракт.

Также сообщается, что советник Альпин Флавио Бриаторе рекомендовал Франко Колапинто искать новую команду, ведь именно он покинет команду после прихода испанца.

Напомним, что Алонсо выступал за команду Альпин в 2021 и 2022 годах, а также в 2003-2006 и 2008-2009 годах, когда команда выступала под брендом Рено.

Ранее Бортолето откровенно рассказал о своём будущем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!