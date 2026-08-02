УЕФА обвинил президента ФИФА в нарушении обещаний

УЕФА на своём официальном сайте приветствовал решение ФИФА отказаться от идеи продажи части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

В организации отметили, что инициативу единогласно отклонили европейские ассоциации и многие другие футбольные федерации, подчеркнув, что футбол не должен становиться объектом подобных сделок.

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При этом УЕФА раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино, обвинив руководство организации в непрозрачности и утрате доверия. Также союз призвал провести анализ ситуации и не допустить повторения подобных инициатив.

Кроме того, УЕФА предложил направить часть резервов ФИФА, превышающих 5 миллиардов долларов, на развитие футбола через программу FIFA Forward, а не искать средства за счёт продажи коммерческих прав.

Ранее одна из европейских ассоциаций призвала обсудить будущее Инфантино.

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