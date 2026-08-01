Одна из европейских ассоциаций призвала обсудить будущее Инфантино

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) выступил с заявлением касательно Джанни Инфантино.

По их мнению, отказ ФИФА от идеи президента это безусловно шаг вперед, однако сам функционер слишком сильно себя скомпроментировал.

Потому Нидерланды призвали срочно обсудить будущее президента ФИФА.

"Мы рады, что ФИФА отказалась от этого предложения. Это важное и разумное решение.

С самого начала мы вместе с УЕФА и другими европейскими федерациями ясно дали понять, что для нас неприемлемы как содержание этого проекта, так и способ, которым он был подготовлен.

Однако отказ от проекта не закрывает этот вопрос. То, как проходил этот процесс, привело к фундаментальной утрате доверия к руководству президента ФИФА Джанни Инфантино. Мы больше не доверяем его руководству.

Эта ситуация требует серьезного разговора о будущем управления и руководства в ФИФА.

Мы продолжим вместе с УЕФА и другими федерациями выступать за эффективное управление международным футболом, в котором интересы спорта всегда стоят на первом месте"

Ранее также сообщалось, что УЕФА намерен сместить Джанни Инфантино.

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