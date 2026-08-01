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Футбол

Ред Булл определился с заменой Клоппу

Рогер Шмидт займет место руководителя футбольного направления.
Сегодня, 19:28       Автор: Андрей Безуглый
Рогер Шмидт / Getty Images
Рогер Шмидт / Getty Images

Ред Булл выбрал человека, который заменит Юргена Клоппа на посту глобального руководителя футбольного направления.

По информации Фабрицио Романо, им станет бывший тренер Бенфики Рогер Шмидт.

Отметим, что ранее Шмидт уже работал в рамках системы Ред Булл. В 2012-14 годах немецкий специалист тренировал Зальцбург.

Последним же место работы Шмидта была Бенфика, которую он привел к чемпионству в первый же сезон, а также к четвертьфиналу Лиги чемпионов.

Ранее также сообщалось, что УЕФА хочет не допустить переизбрания Джанни Инфантино.

 

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