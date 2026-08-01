Ред Булл определился с заменой Клоппу

Ред Булл выбрал человека, который заменит Юргена Клоппа на посту глобального руководителя футбольного направления.

По информации Фабрицио Романо, им станет бывший тренер Бенфики Рогер Шмидт.

Отметим, что ранее Шмидт уже работал в рамках системы Ред Булл. В 2012-14 годах немецкий специалист тренировал Зальцбург.

Последним же место работы Шмидта была Бенфика, которую он привел к чемпионству в первый же сезон, а также к четвертьфиналу Лиги чемпионов.

Ранее также сообщалось, что УЕФА хочет не допустить переизбрания Джанни Инфантино.

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