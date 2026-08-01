Карпаты начали сезон с разгромной победы над Кривбассом

Во втором тайме львовяне сняли все вопросы.

В субботу, 1 августа, Карпаты и Кривбасс встречались в рамках первого тура УПЛ.

В первом тайме команды показали равный футбол, что подвтердил и счет на табло после 45-ти минут - 1:1. Оба гола были забиты с пенальти.

Однако на второй Карпаты вышли заряженными. Уже на 57-й минуте Бабогло после углового вывел львовский клуб вперед.

Еще через десять Костенко увеличил разрыв, а затем Вантух идеально сыграл на добивании и довел счет до разгромного.

Статистика матча Кривбасс - Карпаты 1-го тура УПЛ

Кривбасс - Карпаты 1:4

Голы: Юрчец (пен), 20 - Чачуа (пен), 45+2, Бабогло, 57, Костенко, 65, Вантух, 72

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 2 - 8

Удары в створ: 1 - 4

Угловые: 3 - 11

Кривбасс: Кемкин - Юрчец, Виливальд, Джонс (Мпанзу, 74), Бекавац - Наби, Джовани, Шевченко (Подгурский, 74) - Сек (Борхес, 74), Сатчвелл (Мачадо, 63), Каменский (Мулик, 63)

Карпаты: Марченко - Стецков, Бабогло, Лях, Мирошниченко - Эрики, Чачуа, Моха (Виейра, 67) - Чебер (Шах, 86), Русин (Вантух, 67), Костенко

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