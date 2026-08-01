iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Карпаты начали сезон с разгромной победы над Кривбассом

Во втором тайме львовяне сняли все вопросы.
Сегодня, 16:20       Автор: Андрей Безуглый
Кривбасс - Карпаты / upl.ua
Кривбасс - Карпаты / upl.ua

В субботу, 1 августа, Карпаты и Кривбасс встречались в рамках первого тура УПЛ.

В первом тайме команды показали равный футбол, что подвтердил и счет на табло после 45-ти минут - 1:1. Оба гола были забиты с пенальти.

Однако на второй Карпаты вышли заряженными. Уже на 57-й минуте Бабогло после углового вывел львовский клуб вперед.

Еще через десять Костенко увеличил разрыв, а затем Вантух идеально сыграл на добивании и довел счет до разгромного.

Статистика матча Кривбасс - Карпаты 1-го тура УПЛ

Кривбасс - Карпаты 1:4 
Голы: Юрчец (пен), 20 - Чачуа (пен), 45+2, Бабогло, 57, Костенко, 65, Вантух, 72

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 2 - 8
Удары в створ: 1 - 4
Угловые: 3 - 11

Кривбасс: Кемкин - Юрчец, Виливальд, Джонс (Мпанзу, 74), Бекавац - Наби, Джовани, Шевченко (Подгурский, 74) - Сек (Борхес, 74), Сатчвелл (Мачадо, 63), Каменский (Мулик, 63)

Карпаты: Марченко - Стецков, Бабогло, Лях, Мирошниченко - Эрики, Чачуа, Моха (Виейра, 67) - Чебер (Шах, 86), Русин (Вантух, 67), Костенко

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Барселона интересуется хавбеком Жироны Барселона интересуется хавбеком Жироны
УПЛ: Карпаты разгромили Кривбасс, Харьков дожал Верес УПЛ: Карпаты разгромили Кривбасс, Харьков дожал Верес
Харьков все же сумел дожать Верес Харьков все же сумел дожать Верес
Челси продлит контракт со своим лучшим бомбардиром Челси продлит контракт со своим лучшим бомбардиром

Видео

Полесье завершило борьбу в еврокубках, проиграв Копенгагену - видео матча
Полесье завершило борьбу в еврокубках, проиграв Копенгагену - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: 1 тур УПЛ - матч Кривбас - Карпаты и Харьков - Верес
просмотров
Свитолина сыграет в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа18:00
Барселона интересуется хавбеком Жироны
Украина17:50
УПЛ: Карпаты разгромили Кривбасс, Харьков дожал Верес
Украина17:30
Харьков все же сумел дожать Верес
Европа16:50
Челси продлит контракт со своим лучшим бомбардиром
Украина16:20
Карпаты начали сезон с разгромной победы над Кривбассом
Формула 114:48
Бывший советник Ред Булл разрушил надежды австрийской команды на титул-2026
Бокс14:22
Эксперт дал Усику совет, который может остановить его "последний танец"
Европа13:49
Винисиус может продолжить карьеру в АПЛ
Бокс13:23
Вах унизил уровень Джошуа и Фьюри на ринге перед их боем
Европа12:52
Мудрик может покинуть Челси после возвращения из дисквалификации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK