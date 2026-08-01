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Эксперт дал Усику совет, который может остановить его "последний танец"

Призвал украинца не драться с Уайлдером.
Сегодня, 14:22       Автор: Валентина Чорноштан
Тедди Атлас / Getty Images
Тедди Атлас / Getty Images

Известный тренер и аналитик Тедди Атлас считает, что Александру Усику не стоит проводить ещё один бой и лучше завершить карьеру уже сейчас.

По мнению эксперта, потенциальный поединок с Деонтеем Уайлдером уже не вызывает такого интереса, как несколько лет назад, передает BoxingScene.

При этом Атлас отметил, что американец по‑прежнему опасен благодаря своему мощному удару, а возраст и огромный любительский опыт украинца увеличивают риск.

Также эксперт добавил, что хотел бы увидеть, как Усик завершит карьеру на вершине, сохранив здоровье и статус одного из величайших чемпионов своего поколения.

К слову, Вах унизил уровень Джошуа и Фьюри на ринге перед их боем.

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