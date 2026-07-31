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"Громкий и реалистичный вариант": Директор команды Усика назвал следующего соперника

Представитель украинского боксера поделился мыслями о его последнем бое.
Сегодня, 12:29       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о его прощальном бое.

Представитель украинского боксер подтвердил, что тот может провести поединок против еще одного экс-чемпиона Деонтея Уайлдера под эгидой Zuffa Boxing.

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"Бой Усика против Уайлдера, безусловно, является одним из самых громких и реалистичных вариантов на данный момент, и мы вели переговоры с Zuffa. Но договоренности пока нет, и окончательная структура и цифры должны нас устраивать.

Со стороны Zuffa Александр, очевидно, сразу придаст легитимности их титулу в супертяжелом весе и всему боксерскому проекту. С нашей стороны это должно быть гораздо больше, чем просто помощь в создании нового пояса. Для последнего этапа карьеры Александра должны быть подходящий соперник, подходящая платформа и подходящий финансовый пакет", - приводит слова Лапина Boxing News.

Ранее Усик рассказал о работе над его последним поединком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер Сергей Лапин

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