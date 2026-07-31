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Футбол

Реал подписал лучшего молодого игрока Ла Лиги прошлого сезона

Нападающий Карлос Эспи перешел из Леванте в мадридский клуб.
Сегодня, 10:40       Автор: Игорь Мищук
Карлос Эспи / Getty Images
Карлос Эспи / Getty Images

Нападающий Леванте Карлос Эспи стал игроком мадридского Реала.

О переходе 21-летнего футболиста сообщает официальный сайт "сливочных".

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Испанский форвард подписал со своим новым клубом контракт, рассчитанный 30 июня 2031 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Эспи был признан лучшим молодым игроком (U-23) Ла Лиги. За Леванте в прошлой кампании нападающий провел 27 матчей во всех турнирах, отличившись 13 голами.

Ранее сообщалось, что Реал определился с судьбой Винисиуса на фоне заинтересованности Арсенала.

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