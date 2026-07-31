Реал подписал лучшего молодого игрока Ла Лиги прошлого сезона
Нападающий Леванте Карлос Эспи стал игроком мадридского Реала.
О переходе 21-летнего футболиста сообщает официальный сайт "сливочных".
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Испанский форвард подписал со своим новым клубом контракт, рассчитанный 30 июня 2031 года.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 25 миллионов евро.
👋 ¡Bienvenido, Carlos Espí!👋 pic.twitter.com/3gL7UnSj0p— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 30, 2026
В минувшем сезоне Эспи был признан лучшим молодым игроком (U-23) Ла Лиги. За Леванте в прошлой кампании нападающий провел 27 матчей во всех турнирах, отличившись 13 голами.
Ранее сообщалось, что Реал определился с судьбой Винисиуса на фоне заинтересованности Арсенала.
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