Свитолина успешно стартовала на турнире в Вашингтоне

Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал соревнований в США.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №10) успешно вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Украинка, получившая второй номер посева, стартовала на соревнованиях со второго раунда, где встречалась с бывшей россиянкой, ныне представляющей Узбекистан, Полиной Кудерметовой (WTA №108) и одержала победу в двух сетах со счетом 7:6(4), 6:4.

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Соперницы провели на корте 1 час 29 минут. Свитолина за матч четырежды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 500, Вашингтон, США

Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Полина Кудерметова (Узбекистан) 7:6(4), 6:4

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Свитолина встретится с филиппинкой Александрой Эалой.

Ранее сообщалось, что Юлия Стародубцева вылетела на старте турнира в Мемфисе.

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