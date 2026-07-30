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Футбол

ПАОК с дублем Константелиаса выбил Динамо из Лиги Европы

Киевляне продолжат евросезон в Лиге конференций.
Сегодня, 22:45       Автор: Андрей Безуглый
ПАОК - Динамо / fcdynamo.kiev.ua
ПАОК - Динамо / fcdynamo.kiev.ua

В четверг, 30 июля, ПАОК принимал дома Динамо в ответном матче квалификации Лиги Европы.

С первых минут греки уверенно стали контролировать темп игры, не позволяя динамовцам подойти к своим воротам.

В итоге обе команды весь тайм перекатывали мяч, пока в самой концовке хозяева не провели быструю атаку, которая завершилась голом Константелиаса.

Во втором тайме Динамо нужно было любой ценой спасать матч, что подопечные Костюка и попытались сделать Но сразу же после свистка пропустили второй гол.

После этого киевляне владели инициативой, старались отыграться и даже создали пару неплохих моментов, но в итоге так и не сумели забить ни одного гола. По сумме двух матчей далее прошел ПАОК.

Статистика матча квалификации Лиги Европы ПАОК - Динамо

ПАОК - Динамо 2:0
Голы: Константелиас, 45+1, 48

Ожидаемые голы (xG): 0.63 - 0.53
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 13 - 13
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 2 - 6
Фолы: 13 - 18

ПАОК: Павленка - Гомес, Михаилидис, Хацидиакос (Элустондо, 76), Кенни - Сантамария, Заферис (Камара, 76), Тайсон (Хацидис, 69), Константелиас (Пелкас, 83), Живкович (Баба, 76) - Миту.

Динамо: Суркис - Михавко, Тиаре (Биловар, 86), Кендзера, Сыч - Лонвейк (Мунгенге, 86), Бражко, Редушко (Кабаев, 80), Буяльский (Шапаренко, 67), Волошин (Ярмоленко, 67) - Пономаренко.

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