iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Тренер сборной Украины по баскетболу возглавил Бенфику

Айнарс Багатскис будет совмещать работу в национальной команде и клубе.
Сегодня, 18:54       Автор: Игорь Мищук
Айнарс Багатскис / Getty Images
Айнарс Багатскис / Getty Images

Наставник мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис стал новым главным тренером Бенфики.

О назначении 59-летнего латвийского специалиста сообщает официальный сайт португальского клуба.

Читай также: Сборная Украины узнала соперников во втором этапе отбора ЧМ-2027

Багатскис подписал контракт до 2028 года и будет совмещать работу в украинской национальной команде и лиссабонском клубе.

Бенфика является одним из самых титулованных клубов Португалии, завоевав 31 чемпионский титул. В прошлом сезоне лиссабонская команда прервала четырехлетнюю серию чемпионств в национальном первенстве, уступив в финале плей-офф Порту (1:3).

В сезоне-2026/27 Бенфика выступит в квалификации Лиги чемпионов ФИБА.

Напомним, ранее сборная Украины под руководством Багатскиса вышла во второй раунд отбора на чемпионат мира-2027. Борьбу за участие в мировом первенстве украинцы продолжат уже в августе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по баскетболу бенфика Айнарс Багатскис

Статьи по теме

Украина начала подготовку к ЧМ‑2027 с победы над грозным соперником Украина начала подготовку к ЧМ‑2027 с победы над грозным соперником
"Очень верю в него": Новый главный тренер Бенфики оценил Судакова "Очень верю в него": Новый главный тренер Бенфики оценил Судакова
Трубин и Судаков получили нового тренера в Бенфике Трубин и Судаков получили нового тренера в Бенфике
"Было честью": Моуринью попрощался с Бенфикой "Было честью": Моуринью попрощался с Бенфикой

Видео

Полесье завершило борьбу в еврокубках, проиграв Копенгагену - видео матча
Полесье завершило борьбу в еврокубках, проиграв Копенгагену - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч ЛНЗ в Лиге конференций и Динамо в Лиге Европы
просмотров
Свитолина стартует матчем против экс-росиянки на турнире в Вашингтоне
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

ММА19:38
Донченко получил следующего соперника в UFC
Европа19:30
ПСЖ с пятой попытки сумел уговорить Монако
Еврокубки18:54
Тренер сборной Украины по баскетболу возглавил Бенфику
Футбол18:45
УЕФА объявил о бойкоте соревнований под эгидой ФИФА
Европа18:10
Милан хочет подписать таланта Арсенала
Европа17:52
Основной игрок Барселоны провел первую тренировку после травмы, полученной на ЧМ-2026
Другие страны17:30
Экс-тренер Ливерпуля может возглавить саудовский клуб
Игровые16:45
Украина уступила Польше в дебютном плей-офф Лиги наций по волейболу
Бокс16:27
Пренга ответил на обвинения в договорном характере боя с Джошуа
Европа15:58
Франция представила обновленную эмблему сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK