Тренер сборной Украины по баскетболу возглавил Бенфику

Айнарс Багатскис будет совмещать работу в национальной команде и клубе.

Наставник мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис стал новым главным тренером Бенфики.

О назначении 59-летнего латвийского специалиста сообщает официальный сайт португальского клуба.

Читай также: Сборная Украины узнала соперников во втором этапе отбора ЧМ-2027

Багатскис подписал контракт до 2028 года и будет совмещать работу в украинской национальной команде и лиссабонском клубе.

Бенфика является одним из самых титулованных клубов Португалии, завоевав 31 чемпионский титул. В прошлом сезоне лиссабонская команда прервала четырехлетнюю серию чемпионств в национальном первенстве, уступив в финале плей-офф Порту (1:3).

В сезоне-2026/27 Бенфика выступит в квалификации Лиги чемпионов ФИБА.

Напомним, ранее сборная Украины под руководством Багатскиса вышла во второй раунд отбора на чемпионат мира-2027. Борьбу за участие в мировом первенстве украинцы продолжат уже в августе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!