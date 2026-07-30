Тренер сборной Украины по баскетболу возглавил Бенфику
Наставник мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис стал новым главным тренером Бенфики.
О назначении 59-летнего латвийского специалиста сообщает официальный сайт португальского клуба.
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Багатскис подписал контракт до 2028 года и будет совмещать работу в украинской национальной команде и лиссабонском клубе.
Бенфика является одним из самых титулованных клубов Португалии, завоевав 31 чемпионский титул. В прошлом сезоне лиссабонская команда прервала четырехлетнюю серию чемпионств в национальном первенстве, уступив в финале плей-офф Порту (1:3).
В сезоне-2026/27 Бенфика выступит в квалификации Лиги чемпионов ФИБА.
Напомним, ранее сборная Украины под руководством Багатскиса вышла во второй раунд отбора на чемпионат мира-2027. Борьбу за участие в мировом первенстве украинцы продолжат уже в августе.
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