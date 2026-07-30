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Футбол

Франция представила обновленную эмблему сборной

Символ национальной команды остался традиционным, но претерпел определенных изменений.
Сегодня, 15:58       Автор: Игорь Мищук
Сборная Франции показала новую эмблему / Getty Images
Сборная Франции показала новую эмблему / Getty Images

Федерация футбола Франции представила обновленную эмблему сборной.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

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Логотип был немного видоизменен, но главный символ французской национальной команды петух остался традиционным.

Также на эмблеме изображены две звезды в честь побед сборной Франции на чемпионатах мира 1998 и 2018 годов.

Источник: fff.fr

Напомним, что после ЧМ-2026 новым тренером сборной Франции стал Зинедин Зидан, сменивво главе национальной команды Дидье Дешама.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции

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