Франция представила обновленную эмблему сборной

Федерация футбола Франции представила обновленную эмблему сборной.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

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Логотип был немного видоизменен, но главный символ французской национальной команды петух остался традиционным.

Также на эмблеме изображены две звезды в честь побед сборной Франции на чемпионатах мира 1998 и 2018 годов.

Источник: fff.fr

Un coq inspiré par l’histoire pour écrire le futur 🖊️🐓 pic.twitter.com/5GBmNCxgrl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 29, 2026

Напомним, что после ЧМ-2026 новым тренером сборной Франции стал Зинедин Зидан, сменивво главе национальной команды Дидье Дешама.

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