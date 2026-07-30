Франция представила обновленную эмблему сборной
Символ национальной команды остался традиционным, но претерпел определенных изменений.
Федерация футбола Франции представила обновленную эмблему сборной.
Об этом говорится на официальном сайте организации.
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Логотип был немного видоизменен, но главный символ французской национальной команды петух остался традиционным.
Также на эмблеме изображены две звезды в честь побед сборной Франции на чемпионатах мира 1998 и 2018 годов.
Un coq inspiré par l’histoire pour écrire le futur 🖊️🐓 pic.twitter.com/5GBmNCxgrl— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 29, 2026
Напомним, что после ЧМ-2026 новым тренером сборной Франции стал Зинедин Зидан, сменивво главе национальной команды Дидье Дешама.
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