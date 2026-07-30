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Баскетбол

Детройт не считает Дюрена звездой и не готов платить, сколько он хочет

Может покинуть Детройт без долгосрочного контракта.
Сегодня, 14:11       Автор: Валентина Чорноштан
Джейлен Дюрен / Getty Images
Джейлен Дюрен / Getty Images

Детройт не считает Джейлена Дюрена игроком уровня максимального контракта.

Отмечается, что 22-летний центровой хотел получить контракт, близкий к максимальному, до 287 миллионов долларов на пять лет.

Тем временем во время переговоров между сторонами Пистонс дали понять, что не готовы идти на такие условия.

По  данным источника, из‑за этого судьба Джейлена выглядит как выступление Дюрена по квалификационному предложению с последующим выходом на рынок.

Ранее лидер Лейкерс организовал командный сбор за свой счёт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Детройт Пистонс

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