Челси объявил о подписании защитника сборной Франции
Защитник Кристал Пэлас и сборной Франции Максанс Лакруа перешел в Челси.
О подписании 26-летнего футболиста "синие" объявили на своем официальном сайте.
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Французский центрбек заключил со своим новым клубом контракт, который будет рассчитан до июня 2032 года.
Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 60,7 миллиона евро.
The talk of the town. 📻 pic.twitter.com/Eix5531jhy— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026
В минувшем сезоне Лакруа провел в составе Кристал Пэлас во всех турнирах 55 матчей, отличившись тремя голами и тремя ассистами.
На чемпионате мира-2026 защитник сыграл за сборную Франции три поединка без результативных действий.
Ранее сообщалось, что Челси осуществил рекордный трансфер, подписав игрока сборной Англии.
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