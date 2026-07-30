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Футбол

Челси объявил о подписании защитника сборной Франции

Максанс Лакруа заключил долгосрочный контракт с "синими".
Сегодня, 13:55       Автор: Игорь Мищук
Максанс Лакруа / Chelsea FC
Максанс Лакруа / Chelsea FC

Защитник Кристал Пэлас и сборной Франции Максанс Лакруа перешел в Челси.

О подписании 26-летнего футболиста "синие" объявили на своем официальном сайте.

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Французский центрбек заключил со своим новым клубом контракт, который будет рассчитан до июня 2032 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 60,7 миллиона евро.

В минувшем сезоне Лакруа провел в составе Кристал Пэлас во всех турнирах 55 матчей, отличившись тремя голами и тремя ассистами.

На чемпионате мира-2026 защитник сыграл за сборную Франции три поединка без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Челси осуществил рекордный трансфер, подписав игрока сборной Англии.

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