Манчини официально представлен в качестве тренера сборной Италии

Экс-наставник сборной Италии Роберто Манчини официально вернулся на пост главного тренера "Скуадры Адзурры".

Об этом сообщает сайт Федерации футбола Италии.

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На специальной пресс-конференции 61-летний специалист был представлен в качестве нового тренера национальной команды. Победитель Евро-2020 рассказал, что его нынешний контракт будет рассчитан на четыре года.

"Когда я уходил из сборной, между мной и президентом Гравиной не было особой коммуникации. Возможно, если бы мы просто поговорили с глазу на глаз, все сложилось бы иначе. Произошло то, что произошло, и мне очень жаль. Сборная Италии всегда была для меня чрезвычайно важна. Это как женщина всей твоей жизни: если ты ее теряешь, значит, что-то сделал не так. Теперь благодаря президенту Малаго я получил шанс все исправить. Сделаю все, чтобы вернуть сборную туда, где она заслуживает быть.

Я хочу создать команду, которая сможет сделать то, что совершила национальная сборная несколько лет назад. Наша задача - хорошо играть, чтобы болельщики полюбили команду и могли простить меня. Когда я пришел в первый раз, я остался на пять лет, что является долгим сроком, и мне было хорошо. Теперь мы подписали четырехлетний контракт. Надеюсь, что за это время удастся выиграть трофей или даже два, и остаться еще дольше", - сказал Манчини.

Также в качестве нового технического директора национальной команды был представлен Клаудио Раньери.

Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 год, а летом 2021 года национальная команда под его руководством стала победителем Евро-2020. Также команда выдала серию из 37 матчей подряд без поражений.

Напомним, что новым главным тренером сборной Италии мог стать Андреа Пирло, но его назначение сорвалось из-за его сотрудничества с российской букмекерской компанией. Также после этого скандала должность технического директора "Скуадры Адзурры" покинул Паоло Мальдини и его советник Леонардо.

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