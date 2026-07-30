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Футбол

Эдди Хау покидает Ньюкасл

Ушёл из клуба после пяти лет.
Сегодня, 12:21       Автор: Валентина Чорноштан
Эдди Хау / Getty Images
Эдди Хау / Getty Images

Эдди Хау покинет пост главного тренера Ньюкасла после пяти лет работы.

Как сообщает The Athletic, 48-летний специалист сообщил руководству клуба о желании взять паузу в карьере и уйдет в ближайшие дни.

Ожидается, что новым наставником Ньюкасла станет Маттиас Яйссле.

Как передаёт источник, переговоры с 38-летним немцем, который сейчас руководит саудовским Аль-Ахли, уже находятся на продвинутой стадии.

Тем временем Нойер объявил о последнем сезоне в карьере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл эдди хау

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