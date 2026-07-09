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Футбол

Ньюкасл согласовал трансфер швейцарского вундеркинда

Астон Вилла хотела Манзамби, но "сороки" оказался быстрее.
Сегодня, 18:05       Автор: Валентина Чорноштан
Йоан Манзамби / Getty Images
Йоан Манзамби / Getty Images

Ньюкасл близок к подписанию полузащитника Фрайбурга Йоана Манзамби.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, клубы уже согласовали трансфер 20-летнего хавбека.

Сумма сделки составит 60 миллионов евро, а самому футболисту предложат долгосрочный контракт.

Отмечается, что интерес к игроку также проявляла Астон Вилла, однако именно Ньюкасл считается главным претендентом на его подписание.

К слову, Барселона и Боруссия спорят о цене Адейеми.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл

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