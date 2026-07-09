Барселона вынуждена взять кредит ради трансферов

Барселона намерена взять кредит, пишет Marca.

Каталонский клуб намерен взять 210 млн евро в кредит, чтобы профинансировать текущую трансферную кампанию.

Руководство клуба понимает, что нужны срочные подписания, однако сейчас они столкнулись с дефицитом ликвидности.

Потому было принято решение взять кредит с надеждой на доходы в будущем сезоне. Большая часть этих средств пойдет на трансферы.

Напомним, что Барселона уже подписала Энтони Гордона, а также работает над трансферами Жоау Канселу, Хулиана Альвареса и Карима Адейеми.

Ранее также сообщалось, что по трансферу Адейеми все еще нет договоренности.

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