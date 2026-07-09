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Конор Макгрегор бросил вызов легенде бокса

Подтвердил интерес к реваншу.
Сегодня, 18:50       Автор: Валентина Чорноштан
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Конор Макгрегор заявил, что не исключает проведения второго боксёрского поединка против Флойда Мейвезера.

Напомним, первый поединок Макгрегора и Мейвезера состоялся в августе 2017 года по правилам профессионального бокса.

Тогда американец одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде.

"Хотел бы я провести реванш против Мейвезера? Да, конечно. Разговоры вокруг боя с этим пацаном ведутся постоянно – это правда. Я открыт к этому", — цитируют Конора TMZ Sports.

Ранее Хирн  рассказал о планах Zuffa на "прощальный бой" Усика.

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