Макгрегор вернулся. Уже и выбран его оппонент в карде

Ирландец снова выйдет против Макса Холлоуэема.

В карде UFC 329 пройдёт бой Конора Макгрегора, ирландец возвращается в UFC спустя пять лет.

Накануне стал известен кард участников UFC 329. Отмечается, что главный бой состоится между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем в полусреднем весе.

Добавим, что бой-реванш состоится 11 июля. Напомним, в августе 2013 года они уже встречались в октагоне, тогда Конор победил Холлоуэя единогласным решением судей.

CONOR MCGREGOR vs MAX HOLLOWAY 2 !!!!



Your International Fight Week main event is confirmed!



[ #UFC329 LIVE July 11 on @ParamountPlus ] — UFC (@ufc) May 17, 2026

Помимо этого, в лёгком весе подерётся Бенуа Сен-Дени с Пэдди Пимблеттом, а в легчайшем весе пройдёт второй бой Кори Сэндхагена и Марио Баутисты.

В полутяжёлом весе Роберт Уиттакер дебютирует поединком с Никитой Крыловым; также впервые выйдет на кард UFC Гейбл Стивсон — он встретится с Элишей Эллисоном. Брэндон Ройвал подерётся с Лонэ Каваной.

