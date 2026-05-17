Макгрегор вернулся. Уже и выбран его оппонент в карде

Ирландец снова выйдет против Макса Холлоуэема.
Сегодня, 11:53       Автор: Валентина Чорноштан
Конор Макгрегор / Getty Images

В карде UFC 329 пройдёт бой Конора Макгрегора, ирландец возвращается в UFC спустя пять лет.

Накануне стал известен кард участников UFC 329. Отмечается, что главный бой состоится между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем в полусреднем весе.

Добавим, что бой-реванш состоится 11 июля. Напомним, в августе 2013 года они уже встречались в октагоне, тогда Конор победил Холлоуэя единогласным решением судей.

Помимо этого, в лёгком весе подерётся Бенуа Сен-Дени с Пэдди Пимблеттом, а в легчайшем весе пройдёт второй бой Кори Сэндхагена и Марио Баутисты.

В полутяжёлом весе Роберт Уиттакер дебютирует поединком с Никитой Крыловым; также впервые выйдет на кард UFC Гейбл Стивсон — он встретится с Элишей Эллисоном. Брэндон Ройвал подерётся с Лонэ Каваной.

