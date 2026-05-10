Ярослав Амосов выиграл второй бой в UFC

Без проблем справился с испанцем.

В ночь на 10 мая состоялся бой турнира UFC 328, в котором украинец Ярослав Амосов победил испанца Хоэля Альвареса во втором раунде.

Экс-чемпион Bellator сразу же завладел инициативой в октагоне, часто переводя Альвареса в партер и контролируя его у сетки, тем самым записав в свой актив первый раунд.

Во втором раунде Ярослав, вытягивая соперника на себя, после перевёл Хоэля на настил и провёл удушающий приём ручной "треугольник", вынудив соперника сдаться.

Yaroslav Amosov poddaje Joela Alvareza❗️🔥



Ale sekwencja obalenia jaka doprowadziła do tego poddania, poezja. 👌🏻 #UFC328 — Czas na MMA (@CzasNaMMA) May 10, 2026

Для украинца эта победа стала тридцатой в профессиональной карьере в ММА, теперь его статистика в UFC 2-0.

