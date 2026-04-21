iSport.ua
Русский Українська

Амосов вошёл в топ-15 рейтинга UFC

Джон Морган опубликовал утечку рейтингов UFC.
Сегодня, 14:40       Автор: Валентина Чорноштан
Ярослав Амосов / Getty Images

Во вторник, 21 апреля, на официальном сайте UFC будут обнародованы обновлённые рейтинги, однако журналист Джон Морган заранее опубликовал список изменений в позициях бойцов.

На 15-м месте оказался украинец Ярослав Амосов, он заменил американца Колби Ковингтона. Ещё один дебютант рейтинга — канадец Майк Мэлотт, который расположился на 11-й строчке.

Рейтинг полусреднего веса UFC (топ-15):

Чемпион – Ислам Махачев (россия).

  1. Джек Делла Маддалена (Австралия).
  2. Иэн Гарри (Ирландия).
  3. Майкл Моралес (Эквадор).
  4. Белал Мухаммад (США).
  5. Карлос Пратес (Бразилия).
  6. Шон Брэди (США).
  7. Камару Усман (Нигерия).
  8. Леон Эдвардс (Великобритания).
  9. Хоакин Бакли (США).
  10. Габриэл Бонфим (Бразилия).
  11. Майк Мэлотт (Канада).
  12. Майкл Пейдж (Великобритания).
  13. Урош Медич (Сербия).
  14. Даниэль Родригес (США).
  15. Ярослав Амосов (Украина).

Напомним, что 9 мая на UFC 328 в Ньюарке Амосов встретится с испанцем Йоэлем Альваресом.

К слову, после трёх лет паузы Макгрегор снова нацелился на октагон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ярослав Амосов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Синьтун, Хиггинс и Цзюньху вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Челси, Жироны, Интера и полуфинал Кубка Украины
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

Киберспорт16:30
NaVi вылетели с PGL Wallachia
Украина16:20
Кубок Украины: Буковина и Динамо определят первого финалиста
Бокс14:58
Уордли отверг значение боя между Усиком и Дюбуа
ММА14:40
Амосов вошёл в топ-15 рейтинга UFC
Европа14:22
Бонуччи назвал тренера, которого следует пригласить на пост наставника сборной Италии
Европа13:49
ПСЖ сделал запрос о трансфере аргентинскому нападающему
Европа13:20
Холанд - о стычке с Габриэлом: "Это был эпизод на удаление"
НБА12:46
Харден повторил достижение Леброна, державшееся с 2016 года
Европа12:25
Лукаку и Наполи согласовали план реабилитации игрока
Европа11:54
Мичел Санчес рассказал, кто может сыграть в нападении вместо Ваната
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK