Амосов вошёл в топ-15 рейтинга UFC

Во вторник, 21 апреля, на официальном сайте UFC будут обнародованы обновлённые рейтинги, однако журналист Джон Морган заранее опубликовал список изменений в позициях бойцов.

На 15-м месте оказался украинец Ярослав Амосов, он заменил американца Колби Ковингтона. Ещё один дебютант рейтинга — канадец Майк Мэлотт, который расположился на 11-й строчке.

Рейтинг полусреднего веса UFC (топ-15):

Чемпион – Ислам Махачев (россия).

Джек Делла Маддалена (Австралия). Иэн Гарри (Ирландия). Майкл Моралес (Эквадор). Белал Мухаммад (США). Карлос Пратес (Бразилия). Шон Брэди (США). Камару Усман (Нигерия). Леон Эдвардс (Великобритания). Хоакин Бакли (США). Габриэл Бонфим (Бразилия). Майк Мэлотт (Канада). Майкл Пейдж (Великобритания). Урош Медич (Сербия). Даниэль Родригес (США). Ярослав Амосов (Украина).

Напомним, что 9 мая на UFC 328 в Ньюарке Амосов встретится с испанцем Йоэлем Альваресом.

К слову, после трёх лет паузы Макгрегор снова нацелился на октагон.

