Амосов вошёл в топ-15 рейтинга UFC
Джон Морган опубликовал утечку рейтингов UFC.
Во вторник, 21 апреля, на официальном сайте UFC будут обнародованы обновлённые рейтинги, однако журналист Джон Морган заранее опубликовал список изменений в позициях бойцов.
На 15-м месте оказался украинец Ярослав Амосов, он заменил американца Колби Ковингтона. Ещё один дебютант рейтинга — канадец Майк Мэлотт, который расположился на 11-й строчке.
Рейтинг полусреднего веса UFC (топ-15):
Чемпион – Ислам Махачев (россия).
- Джек Делла Маддалена (Австралия).
- Иэн Гарри (Ирландия).
- Майкл Моралес (Эквадор).
- Белал Мухаммад (США).
- Карлос Пратес (Бразилия).
- Шон Брэди (США).
- Камару Усман (Нигерия).
- Леон Эдвардс (Великобритания).
- Хоакин Бакли (США).
- Габриэл Бонфим (Бразилия).
- Майк Мэлотт (Канада).
- Майкл Пейдж (Великобритания).
- Урош Медич (Сербия).
- Даниэль Родригес (США).
- Ярослав Амосов (Украина).
Напомним, что 9 мая на UFC 328 в Ньюарке Амосов встретится с испанцем Йоэлем Альваресом.
