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Автоспорт

Алонсо: Это худшие болиды, на которых я выступал

Пилот заявил, что Монако не подходит новых авто.
Сегодня, 23:05       Автор: Андрей Безуглый
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо в очередной раз раскритиковал новые болиды.

После двух практик испанец, который оказался в хвосте пелотона, заявил, что нынешние машины абсолютно не подходят для гонок.

Но в частности для Монако болиды худшие в карьере Фернандо.

Вероятно, это худшее поколение болидов Ф-1, на которых я когда-либо выступал в Монако.  Из-за необходимости заряжать батарею, на торможениях и за счет поднятия ноги с педали газа, ну и так далее, все это создает нестабильность в торможении болида двигателем. Иногда все работает, иногда приходится атаковать сильнее, иногда нет.

Если у тебя полный заряд батареи, то тебе не нужно ее перезаряжать. И тебе не нужно тормозить двигателем. Дело в правилах. Гибридные двигатели вообще не нужно использовать в гонках, вот и все

Напомним, что у нас доступны расписание и результаты Гран-при Монако.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо

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