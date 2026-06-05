Алонсо: Это худшие болиды, на которых я выступал

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо в очередной раз раскритиковал новые болиды.

После двух практик испанец, который оказался в хвосте пелотона, заявил, что нынешние машины абсолютно не подходят для гонок.

Но в частности для Монако болиды худшие в карьере Фернандо.

Вероятно, это худшее поколение болидов Ф-1, на которых я когда-либо выступал в Монако. Из-за необходимости заряжать батарею, на торможениях и за счет поднятия ноги с педали газа, ну и так далее, все это создает нестабильность в торможении болида двигателем. Иногда все работает, иногда приходится атаковать сильнее, иногда нет. Если у тебя полный заряд батареи, то тебе не нужно ее перезаряжать. И тебе не нужно тормозить двигателем. Дело в правилах. Гибридные двигатели вообще не нужно использовать в гонках, вот и все

Напомним, что у нас доступны расписание и результаты Гран-при Монако.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!