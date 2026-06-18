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Альпин хочет подписать двукратного чемпиона мира

Фернандо Алонсо пока не определился со своим будущим.
Сегодня, 09:55       Автор: Андрей Безуглый
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо может оказаться снова в Альпин, пишет Marca.

На текущий момент 44-летний испанец не хочет принимать решение о своем будущем. Алонсо намерен тянуть так долго, как только это возможно.

Пилот не хочет провести еще один подобный сезон, однако потенциал Астон Мартин будет понятен только после летнего перерыва, когда команда обновит ДВС и шасси.

При этом в пелотоне большинство убеждены, что команды станет крупным игроком, как только Хонде удастся создать сильный двигатель. Но вот Алонсо может этого попросту не дождаться.

К тому же у испанца есть вариант вернуться на следующий сезон в Альпин. Издание утверждает, что команда с радостью примет Алонсо обратно, заменив любого из своих двух пилотов.

Ранее также в ФИА подтвердили, что серия перейдет на V8.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо

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