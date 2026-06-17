ФИА подтвердила переход на V8

Отмечается, что стоимость моторов в Ф-1 упадёт в 20 раз.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что они приняли решение о переходе Формулы-1 на новые силовые установки V8.

Внедрение моторов планировалось на 2031 год, однако сейчас рассматривается возможность ускорить процесс и перейти на них уже в сезоне‑2030.

Он заявил, что новые двигатели останутся гибридными, но станут легче и проще по конструкции, поскольку он выступает за сокращение расходов и отказ от излишне сложных технологий, передает FormulaPassion.

Глава ФИА подчеркнул, что по этому вопросу были проведены консультации со всеми шестью производителями моторов. Большинство из них поддерживают эту концепцию.

К слову, Феррари поедет на обновлённых двигателях внутреннего сгорания уже в Австрии.

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