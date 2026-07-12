ФИА скорректировала регламент в области моторов
Увеличила лимит компонентов силовой установки на 2027 и 2028 годы.
ФИА внесла поправки в технический регламент, увеличив допустимое количество компонентов силовой установки на сезоны 2027-2028.
Напомним, что ранее нормы заключались в три ДВС, три турбины и по два компонента для гибридной части. Превышение каралось штрафами на стартовой решётке.
Теперь же, по данным издания motorsport.com, отныне командам разрешено использовать четыре двигателя внутреннего сгорания, четыре турбокомпрессора и четыре выпускные системы.
К тому же, это поможет снизить количество технических пенальти и повысит надёжность моторов в следующих чемпионатах.
Ранее Сайнс высказался о том, что обеспокоен отсутствием прогресса Уильямс.
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