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Автоспорт

Действующие чемпионы поддержали идею возвращения двигателей V8

Гендиректор Макларена положительно оценил планы ФИА.
Сегодня, 09:25       Автор: Валентина Чорноштан
Зак Браун / Getty Images
Зак Браун / Getty Images

Ранее президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что они приняли решение о переходе Формулы‑1 на новые силовые установки V8.

Об этом переходе высказался генеральный директор действующих чемпионов Кубка конструкторов - Макларена Зак Браун.

"Всё, что мы слышим от президента ФИА о V8, более крупном двигателе внутреннего сгорания, правильном топливе, меньшей роли батареи, меньшей гибридизации и более громком звуке, звучит очень привлекательно", — цитируют руководителя издания racingnews365.

Также, по словам Брауна, в технических деталях он в большей степени полагается на экспертов, включая Мерседес.

Тем временем три команды претендуют на пилота Кадиллак.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен ФИА Зак Браун

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