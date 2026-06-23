Действующие чемпионы поддержали идею возвращения двигателей V8
Гендиректор Макларена положительно оценил планы ФИА.
Ранее президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что они приняли решение о переходе Формулы‑1 на новые силовые установки V8.
Об этом переходе высказался генеральный директор действующих чемпионов Кубка конструкторов - Макларена Зак Браун.
"Всё, что мы слышим от президента ФИА о V8, более крупном двигателе внутреннего сгорания, правильном топливе, меньшей роли батареи, меньшей гибридизации и более громком звуке, звучит очень привлекательно", — цитируют руководителя издания racingnews365.
Также, по словам Брауна, в технических деталях он в большей степени полагается на экспертов, включая Мерседес.
Тем временем три команды претендуют на пилота Кадиллак.
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