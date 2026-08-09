Защитник сборной Франции вернулся в ПСЖ

Левый защитник Астон Виллы и сборной Франции Люка Динь перешел в ПСЖ.

О подписании 33-летнего футболиста сообщает официальный сайт парижского клуба.

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Игрок заключил с ПСЖ контракт до июня 2029 года и будет выступать за команду под 12-м номером.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, сумма трансфера составила около 10 миллионов евро.

Отметим, что Динь уже выступал за ПСЖ с 2013 по 2015 год.

В минувшем сезоне защитник сыграл за Астон Виллу 44 матча во всех турнирах, отличившись семью результативными передачами. За сборную Франции на чемпионате мира-2026 игрок провел шесть поединков.

Ранее сообщалось, что ПСЖ закрыл трансфер вингера Монако.

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