Защитник сборной Франции вернулся в ПСЖ
Левый защитник Астон Виллы и сборной Франции Люка Динь перешел в ПСЖ.
О подписании 33-летнего футболиста сообщает официальный сайт парижского клуба.
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Игрок заключил с ПСЖ контракт до июня 2029 года и будет выступать за команду под 12-м номером.
Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, сумма трансфера составила около 10 миллионов евро.
Bienvenue à Paris ! ❤️💙 pic.twitter.com/z1uR2sSkmS— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2026
Отметим, что Динь уже выступал за ПСЖ с 2013 по 2015 год.
В минувшем сезоне защитник сыграл за Астон Виллу 44 матча во всех турнирах, отличившись семью результативными передачами. За сборную Франции на чемпионате мира-2026 игрок провел шесть поединков.
Ранее сообщалось, что ПСЖ закрыл трансфер вингера Монако.
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