Мудрик помог Челси вырвать ничью в спарринге

Украинец принял участие в третьем подряд матче после снятия дисквалификации.

В воскресенье, 9 августа, Челси провел очередной товарищеский матч в рамках межсезонной подготовки.

Лондонцы встречались в спарринге с малайзийским клубом Джохор Дарул Тазим и завершили поединок результативной ничьей 3:3.

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Вингер "синих" Михаил Мудрик начинал этот матч на скамейке запасных и появился на поле только на 87-й минуте при счете 3:2 в пользу соперника.

Тем не менее украинский футболист успел помочь своей команде избежать поражения в спарринге. Через две минуты после выхода на замену украинец выполнил навес в штрафную площадку, после чего защитник срезал мяч в собственные ворота.

Отметим, что после снятия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил Мудрик в третий раз подряд попал в заявку Челси. Ранее украинец принял участие в матчах против Ювентуса (0:1) и Милана (3:0).

Ранее сообщалось, что Мудрик может отправиться перезагружать карьеру во Францию.

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