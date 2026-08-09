Флик опроверг все слухи о трансфере звёздного вингера

Главный тренер Барселоны Ханс Флик подтвердил, что вингер Рафинья продолжит выступать за каталонский клуб.

Немецкий специалист отметил важность 29-летнего бразильца для команды, подчеркнув его качество и интенсивность игры.

Рафинья уже вернулся к тренировкам с Барселоной после чемпионата мира‑2026. На турнире он успел провести два матча, после чего получил мышечную травму бедра и пропустил плей-офф.

🔵🔴🇧🇷 Hansi Flick confirms Raphinha will stay: “Rapha is one of the most important players for me”.



“He brings quality and intensity; we need him”. pic.twitter.com/bQzdKZOHbQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2026

Напомним, что в прошлом сезоне бразилец сыграл за Барселону 33 матча, забил 21 гол и отдал восемь результативных передач.

К слову, Манчестер Сити не будет делать скидку Барселоне за Родри.

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