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Футбол

Флик опроверг все слухи о трансфере звёздного вингера

Рафинья остаётся.
Сегодня, 13:46       Автор: Валентина Чорноштан
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

Главный тренер Барселоны Ханс Флик подтвердил, что вингер Рафинья продолжит выступать за каталонский клуб.

Немецкий специалист отметил важность 29-летнего бразильца для команды, подчеркнув его качество и интенсивность игры.

Рафинья уже вернулся к тренировкам с Барселоной после чемпионата мира‑2026. На турнире он успел провести два матча, после чего получил мышечную травму бедра и пропустил плей-офф.

Напомним, что в прошлом сезоне бразилец сыграл за Барселону 33 матча, забил 21 гол и отдал восемь результативных передач.

К слову, Манчестер Сити не будет делать скидку Барселоне за Родри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья ханси флик

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