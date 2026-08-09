Манчестер Сити не будет делать скидку Барселоне за Родри

Манчестер Сити не собирается снижать стоимость Родри ради Барселоны. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что испанский полузащитник хочет перейти в Барселону и уже уведомил об этом руководство Сити. Каталонцы предложили более 45 млн евро с учётом бонусов.

Однако английский клуб отказал "сине-гранатовым" в сумме 45 млн евро за хавбека. Как передаёт источник, клуб оценивает обладателя Золотого мяча более чем в 70 млн евро.

Но Сити не хочет удерживать недовольного игрока, но и делать Барселоне скидку также не намерен, из‑за этого переговоры продолжаются.

К слову, стали известны новые детали трансфера Кристиана Ромеро.

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