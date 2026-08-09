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Хирн высказался о жёсткой позиции Джошуа по месту боя

Эй-Джей готов рискнуть мегабоем ради проведения боя на родине.
Сегодня, 09:51       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксёр по‑прежнему хочет провести долгожданный поединок с Тайсоном Фьюри на родине.

По словам Хирна, команда Джошуа не собирается отказываться от этого требования, несмотря на давление со стороны организаторов.

Мы делаем всё возможное, чтобы провести этот бой в Великобритании. Нью‑Йорк пока не может быть финальным вариантом, поскольку это может нарушить условия контракта. У Энтони чёткая позиция: мы боремся за проведение боя в Великобритании.

При этом промоутер признал, что организаторы настаивают на проведении поединка в США. В частности, такой вариант предпочитают Netflix и Турки Аль‑Аш‑Шейх, а Фьюри также, по имеющейся информации, хочет драться в Америке.

Ранее Александр Усик рассказал о двух сценариях его завершения карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

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