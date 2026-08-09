Хирн высказался о жёсткой позиции Джошуа по месту боя

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксёр по‑прежнему хочет провести долгожданный поединок с Тайсоном Фьюри на родине.

По словам Хирна, команда Джошуа не собирается отказываться от этого требования, несмотря на давление со стороны организаторов.

Мы делаем всё возможное, чтобы провести этот бой в Великобритании. Нью‑Йорк пока не может быть финальным вариантом, поскольку это может нарушить условия контракта. У Энтони чёткая позиция: мы боремся за проведение боя в Великобритании.

Eddie Hearn claims Tyson Fury’s camp are ‘in breach of contract’ over negotiations for the location of the Gypsy King’s mega fight with Anthony Joshua. 🥊🇬🇧🇺🇸@EddieHearn @CDaly15 pic.twitter.com/qn6bP9WECR — Track Radio (@wearetrackradio) August 7, 2026

При этом промоутер признал, что организаторы настаивают на проведении поединка в США. В частности, такой вариант предпочитают Netflix и Турки Аль‑Аш‑Шейх, а Фьюри также, по имеющейся информации, хочет драться в Америке.

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