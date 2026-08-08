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Усик рассказал о двух сценариях завершения карьеры

И назвал потенциального соперника.
Сегодня, 12:48       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Усик подтвердил, что намерен завершить карьеру после следующего поединка, рассказал он в интервью The Athletic.

Одним из потенциальных соперников Усик назвал бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Украинец отметил, что готов провести этот бой, если американец и его команда будут заинтересованы в таком противостоянии.

При этом окончательного решения пока нет. По словам Усика, сейчас рассматриваются два варианта, и команда выберет тот, который будет наиболее выгодным для него.

Украинец также подчеркнул, что после многих лет профессионального бокса его организм сильно изношен, поэтому завершение карьеры для него связано не только со спортивными, но и с семейными обстоятельствами.

Ранее стала известна рабочая дата реванша Дюбуа - Уордли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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