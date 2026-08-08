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Баскетбол

Шак разрушил главный миф о переходе Леброна в Сиксерс

Считает, что этот переход - не погоня за титулами.
Сегодня, 09:53       Автор: Валентина Чорноштан
Шакил О'Нил и Леброн Джеймс / Getty Images
Шакил О'Нил и Леброн Джеймс / Getty Images

Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил поддержал решение Леброна Джеймса перейти в Филадельфию Сиксерс на позднем этапе карьеры.

По мнению четырёхкратного чемпиона НБА, Джеймс уже доказал свой уровень и не пытается любой ценой увеличить количество чемпионских титулов.

О’Нил считает, что теперь Леброн может использовать свой опыт, чтобы помочь новой команде бороться за чемпионство, пишет Basketball Network.

При этом Шакил отметил, что Джеймс не входит в число главных легенд Лейкерс по количеству титулов. Напомним, что за восемь сезонов в Лос-Анджелесе Леброн выиграл один чемпионский перстень.

Ранее наставник Филадельфии Ник Нёрс раскрыл, какую роль будет играть Леброн в Сиксерс.

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