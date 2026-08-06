Нёрс раскрыл, какую роль будет играть Леброн в Сиксерс

Главный тренер Филадельфии Сиксерс Ник Нерс рассказал о новой роли Леброна Джеймса.

В интервью NBC Sport наставник подтвердил, что в новом сезоне 41-летний форвард станет одним из главных организаторов атак команды.

По словам специалиста, несмотря на важную роль Тайриза Макси в розыгрыше мяча, именно Леброн будет регулярно начинать атаки и создавать моменты как для себя, так и для партнёров.

Он создаёт игру в нападении. Это игрок, который будет поднимать мяч через площадку и организовывать атаки. Леброн отлично создаёт возможности для партнёров.

Напомним, что в прошлом сезоне Джеймс в среднем отдавал 7,2 результативной передачи за матч.

Ранее Дюрант сравнил обновлённый состав Сиксерс с чемпионским составом Уорриорз 2017 года.

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