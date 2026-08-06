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Верховен поставил ультиматум Усику для второго боя

Объяснил свою позицию.
Сегодня, 09:49       Автор: Валентина Чорноштан
Рико Верховен / Getty Images
Рико Верховен / Getty Images

Бывший чемпион мира по кикбоксингу Рико Верхувен высказался о возможности проведения реванша с Александром Усиком.

Напомним, что нидерландец провёл поединок с украинцем 23 мая 2026 года в рамках боксёрского шоу Glory in Giza в Египте.

По словами Рико, он не заинтересован в повторном поединке только ради самого факта реванша, заявил он на YouTube-канале в шоу PowerfulJRE.

Верхувен отметил, что готов снова выйти на ринг с украинцем лишь в том случае, если у этого боя будет веская причина и спортивный смысл.

К слову, Паркера оправдали после положительного теста на кокаин.

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