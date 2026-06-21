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Рико Верховен разрушил миф об ударе Усика

Поставил Усика ниже Шилта по силе удара.
Сегодня, 13:16       Автор: Валентина Чорноштан
Рико Верхувен / Getty Images
Рико Верхувен / Getty Images

Рико Верхувен поделился впечатлениями от поединка с Александром Усиком, который прошёл 24 мая в Египте и закончился победой украинского чемпиона.

Нидерландский кикбоксёр оценил ударную мощь чемпиона мира, его технику и интеллект.

Он очень техничный и умный боец и имеет хорошую ударную силу. Ничего сверхъестественного, но он умеет сильно бить.

"Он не самый сильный из тех, кто меня избивал, - это был Сэмми Шилт. Он бил гораздо сильнее: он был большим парнем с большой силой", - приводят слова Рико Boxing News Online.

Тем временем Чисора разнёс Фьюри и предрёк ему нокаут от Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Рико Верховен

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