Директор ФИА объяснил, почему алгоритмы управления энергией останутся в Ф1

Признал сложность, но не станет упрощать управление энергией.

Директор ФИА по вопросам одноместных серий Николас Томбасис объяснил, почему в Формуле‑1 не откажутся от алгоритмов управления энергией, несмотря на критику пилотов.

По его словам, полный контроль со стороны гонщика невозможен, при свободном использовании энергии пилоты слишком быстро расходовали бы весь запас, пишет The Race.

Кроме того, регламент ограничивает расход и восстановление энергии, чтобы избежать технологической гонки и увеличения массы машин.

Томбасис признал, что нынешняя система слишком сложная, однако считает, что будущие изменения сделают управление энергией проще.

Тем временем руководство Формулы‑1 уже готовит резервный календарь этапов на сезон‑2027.

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