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Футбол

ФИФА поддержала президента, несмотря на скандал вокруг него

Будет защищать Инфантино любой ценой.
Сегодня, 11:23       Автор: Валентина Чорноштан
ФИФА лого / Getty Images
ФИФА лого / Getty Images

Руководство ФИФА провело встречу в Марокко и выразило поддержку президенту организации Джанни Инфантино на фоне последних скандалов.

В Рабате состоялось заседание с участием Инфантино, генерального секретаря Маттиаса Графстрёма и членов Совета ФИФА.

Главной темой стало обсуждение коммерческой стратегии организации и дальнейшего развития мирового футбола, сообщает официальный сайт организации.

В ФИФА заявили, что продолжат совершенствовать систему управления, учитывая прежние ошибки, а также подчеркнули, что будут защищать свою репутацию от любых обвинений.

Добавим, что ранее сообщалось о том, что Инфантино может потерять кресло.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа Джанни Инфантино

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