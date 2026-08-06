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Футбол

Ливерпуль и ПСЖ не могут договориться о трансфере вингера

Переговоры на грани срыва из-за суммы, которую запрашивают парижане.
Сегодня, 11:51       Автор: Валентина Чорноштан
Брэдли Барколя / Getty Images
Брэдли Барколя / Getty Images

Ливерпуль продолжает переговоры с ПСЖ по Брэдли Барколя, однако стороны пока не могут договориться о сумме трансфера.

По  информации L’Equipe, парижский клуб требует 150 миллионов евро плюс бонусы и не намерен снижать цену.

В свою очередь, Ливерпуль готов заплатить максимум 120 миллионов евро. Предыдущее предложение в размере около 100 миллионов было отклонено.

Переговоры продолжаются, а президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи в ближайшее время лично обсудит возможную сделку с руководством английского клуба.

Тем временем Эвертон усилился полузащитником Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ПСЖ Брэдли Барколя

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