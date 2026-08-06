Канело бросил жёсткий вызов Кроуфорду

Хочет реванша и не сомневается в своей победе.

Сауль Альварес признался, что хотел бы провести реванш с Теренсом Кроуфордом после поражения в их первом поединке.

По словам мексиканца, любой боец стремится взять реванш, а он сам уверен, что способен исправить ошибки и добиться другого результата.

Альварес отметил, что всегда успешно выступал в повторных боях и хотел бы вновь встретиться с Кроуфордом, передаёт издание Boxing News Online.

Напомним, в сентябре 2025 года Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Ранее Рико Верховен поставил ультиматум Александру Усику о втором бое.

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